حريق يقطع الكهرباء عن 45 ألف منزل في برلين حتى 8 يناير

وكالات

قالت شركة الشبكة الكهربائية في برلين، Stromnetz Berlin، يوم السبت، إن حريقًا اندلع على جسر يمر فوق قناة تيلتو في جنوب غرب العاصمة الألمانية قد يترك ما يصل إلى 45 ألف منزل بلا كهرباء حتى 8 يناير.

وأفادت الشرطة المحلية بأنها تحقق في الحادث، الذي وقع في وقت مبكر من اليوم، باعتباره محاولة حرق متعمد محتملة.

وقال البيان إن الحريق بالقرب من محطة الطاقة الحرارية والكهربائية في ليشترفيلده ألحَق أضرارًا بعدة كابلات عالية الجهد، وأضافت الشركة: "نتوقع إعادة تشغيل الكهرباء لجميع المشتركين بالكامل بحلول ظهر يوم الخميس"، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تركيب كابلات جديدة.

كما تأثر حوالي 2,200 منشأة تجارية، وقد تتأثر خدمات الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية أيضًا.

وتم تنبيه رجال الإطفاء الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، وتم إخماد الحريق، وفق ما ذكرته الشرطة على حسابها في تويتر، وأكدت أن محققين جنائيين وخدمات الطوارئ موجودون في الموقع.