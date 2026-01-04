إعلان

الصين تدعو الولايات المتحدة للإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

كتب : مصراوي

10:15 ص 04/01/2026

الصين

حثت الصين الولايات المتحدة على ضمان سلامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورا، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، عن البيان القول إن الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الإجراء الأمريكي باحتجاز الزوجين قسرا وترحيلهما، وأضاف البيان أن "هذا السلوك الأمريكي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، بالإضافة إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

كما تحث الصين الولايات المتحدة على "التوقف عن محاولات الإطاحة بحكومة فنزويلا، وحل القضايا عبر الحوار والمفاوضات".

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بإلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ونقلتهما خارج البلاد.

الصين الولايات المتحدة نيكولاس مادورو وزارة الخارجية الصينية

