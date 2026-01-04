إعلان

كامالا هاريس: اختطاف الرئيس الفنزويلي يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

كتب : مصراوي

07:36 ص 04/01/2026

كامالا هاريس

وكالات

حذرت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، من أن تصرفات السلطات الأمريكية ضد فنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو، تهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية.

كتبت هاريس على المنصة الاجتماعية "إكس": "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل حروب من أجل تغيير النظام أو النفط، التي تُقدم على أنها قوة، لكنها تتحول إلى فوضى، ويدفع العائلات الأمريكية ثمن ذلك".

وأضافت هاريس، أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا لا تجعل أمريكا أكثر أمانًا أو قوة.

أكدت: "هذه الخطوة كانت غير قانونية وغير حكيمة، الشعب الأمريكي لا يريد ذلك، وقد تعب من الأكاذيب الأمر يتعلق بالنفط ورغبة دونالد ترامب في لعب دور الديكتاتور الإقليمي".

ولاحظت هاريس أن ترامب يعرض القوات الأمريكية للخطر، وينفق مليارات الدولارات، ويزعزع استقرار منطقة البحر الكاريبي، ولا يقدم أي مبررات قانونية، أو خطة للخروج، أو أي فوائد محلية.

كان ترامب قد أعلن يوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية