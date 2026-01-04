قوات الاحتلال تعتقل أسرة كاملة من قرية كيسان شرق بيت لحم



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، أسرة كاملة من قرية كيسان، شرقي بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود عودة غزال، البالغ من العمر 55 عامًا، وزوجته "ليلى خليل أبو دية"، البالغة من العمر 50 عامًا، ونجليهما: "عبد الرحمن"، البالغ 20 عامًا، و"محمد"، البالغ 27 عامًا، وزوجته هبا طقاطقة، البالغة 25 عامًا، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.

كان أكثر من 30 مستوطنًا قد اقتحموا القرية، إذ أصابوا طفلًا بالرصاص، وداهموا مدرسة وعددًا من المنازل، وأتلفوا محاصيل زراعية.

كما هاجم مستوطنون، السبت، منزلًا في قرية بورين، جنوبي نابلس.

أفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن "هشام الزبن"، على أطراف القرية، ورشقوه بالحجارة ما أدى لتحطم نوافذه، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.

كانت مجموعة من المستوطنين قد هاجمت منازل عدة في بلدة بيتا، جنوبي نابلس.

الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، أن قواته نفذت خلال الأسبوع الأخير سلسلة عمليات واسعة بالضفة الغربية، أسفرت عن القبض على نحو 100 مطلوب وضبط أموال بقيمة تفوق المليون شيكل.

وادعى الجيش، في بيان صادر عنه، أن عمليات مكافحة الإرهاب جاءت بتوجيه من جهاز الشاباك.

وأشار البيان إلى أن قوات لواء بنيامين نفذت عملية ليلية واسعة النطاق تم خلالها اعتقال 38 مطلوبا في أكثر من 15 قرية، "شملت عناصر مرتبطين بحركة حماس، ومخططين لهجمات ضد قوات الجيش، كما تم ضبط علم تابع لمنظمة فتح".

وأشار إلى اعتقال 16 مطلوبا وضبط 26 طائرة مُسيَّرة درون في قرية الفندقومية، كما نفذت القوات - بحسب البيان - عمليات في قباطية لإغلاق منزل منفذ هجوم أسفر عن مقتل إسرائيليين في عين حارود.

وأضاف: "قوات لواء أفرايم نفذت عمليات اعتقال شملت 6 عناصر وتجار أسلحة، من بينهم أحد (المخربين) المنسوبين لحركة حماس، وضبطت مسدس إيرسوفت ووسائل قتالية أخرى في قرية بروقين".

وواصل البيان: "لواء عتصيون عمل على القبض على عناصر ألقوا حجارة وزجاجات حارقة على جنود، واستجوب عشرات المشبوهين، وعثر على بندقية صيد وذخائر في منطقة بيت أمر".

وتابع البيان: "نفذت قوات لواء يهودا 3 عمليات أسفرت عن اعتقال 18 مطلوبا بينهم 6 متهمين في شبكة تجارة أسلحة، وضبط أموال بقيمة تفوق المليون شيكل وقطعتي سلاح وذخائر في الخليل"، وفقا للغد.