4 قتلى خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن غرب إيران

كتب : مصراوي

03:54 ص 04/01/2026

قوات الأمن الإيرانية تفتح النار على مظاهرة

وكالات

أكدت منظمتان حقوقيتان، مقتل 4 أشخاص على الأقل في غرب إيران، في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، واتهمتا الحرس الثوري بإطلاق النار على المحتجين.

وتواصلت التظاهرات في عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، بعدما بدأت على خلفية غلاء المعيشة وتوسعت لتصبح المطالب سياسية.

تعد هذه التظاهرات الأكبر منذ حركة الاحتجاج في 2022-2023 التي شهدت قمعا من السلطات أسفر عن مقتل المئات وتوقيف الآلاف، بحسب نشطاء.

أفادت منظمة "هينجاو" الحقوقية، ومقرها النرويج، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على متظاهرين في منطقة مالكشاهي في محافظة إيلام في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة من أبناء الأقلية الكردية.

أكدت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية، التي تتخذ من النرويج مقرا أيضا، وقوع أربعة قتلى و30 جريحا في المكان نفسه.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات، إذ أعلنت وكالة أنباء مهر مقتل عنصر في الحرس الثوري بعد محاولة مثيري شغب اقتحام مركز للشرطة.

وطالت الاحتجاجات بدرجات متفاوتة 30 مدينة على الأقل في أنحاء البلاد.

وأشارت تقارير رسمية إيرانية إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباكات منذ الأربعاء، منهم عناصر أمن.

ووفق منظمة "هيومن رايتس أكتيفيست نيوز إيجنسي" غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، فإن 60 مدينة على الأقل شهدت احتجاجات خلال الأسبوع الماضي في 25 محافظة من أصل 31 في إيران.

بدأ الحراك الأحد في طهران، حيث أغلق أصحاب المتاجر محالهم احتجاجا على التضخم المفرط والركود الاقتصادي، ثم اتسعت رقعته ليشمل الجامعات ومناطق أخرى في البلاد، وفقا لسكاي نيوز.

