قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يؤجل زيارته للصين بسبب الحرب مع إيران، لكن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أكد، اليوم الاثنين، أن ذلك ليس للضغط على بكين بشأن مضيق هرمز.

وأشار ترامب إلى احتمالية تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين في نهاية الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه لزيادة الضغط على بكين للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران.

وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الأحد، إن اعتماد الصين على النفط القادم من الشرق الأوسط يعني أنه ينبغي عليها المساعدة في التحالف الجديد الذي يسعى لتشكيله لتيسير حركة ناقلات النفط عبر المضيق بعدما أدت التهديدات الإيرانية إلى عرقلة تدفقات النفط العالمية.

وقال الرئيس الجمهوري: "نود أن نعرف" قبل الزيارة ما إذا كانت بكين ستساعد.

وأضاف ترامب، في المقابلة، "قد نؤجل الزيارة".

وقال بيسنت إن أي تأجيل لزيارة ترامب إلى بكين لن يكون بسبب خلافات تتعلق بالحرب مع إيران أو بالجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف بيسنت "إذا أعيد جدولة الاجتماع لسبب ما، فسيكون ذلك لأسباب لوجستية"، موضحا أن الرئيس يرغب في البقاء في واشنطن العاصمة لتنسيق الحرب، والسفر إلى الخارج في مثل هذا الوقت قد لا يكون الخيار الأمثل".

ويبرز هذا الغموض مدى تأثير الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خلال الأسبوعين الماضيين، في إعادة تشكيل السياسة العالمية. وقد يكون لإلغاء الاجتماع المرتقب مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، تداعيات اقتصادية كبيرة، إذ تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا شديدا، حيث هدد كل طرف الآخر بفرض رسوم جمركية مرتفعة خلال العام الماضي.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات التعليق.