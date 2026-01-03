بعد اعتقال مادورو.. ترامب: نتعامل مع نائب الرئيس الفنزويلي

وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعمل الآن مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو.

ورداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان مستعداً للعمل مع رودريغيز، قال ترامب إنها أدت اليمين الدستورية كرئيسة، لكن مادورو هو من اختارها.

وقال الرئيس إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أجرى محادثة معها، وهي مستعدة بشكل أساسي للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف لاحقاً أن رودريجيز "أجرت محادثة طويلة مع ماركو، وقالت: 'سنفعل كل ما تحتاج إليه.. أعتقد أنها كانت كريمة للغاية، لكن ليس لديها خيار آخر".