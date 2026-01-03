إعلان

بعد اعتقال مادورو.. ترامب: نتعامل مع نائب الرئيس الفنزويلي

كتب : مصراوي

09:26 م 03/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعمل الآن مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو.

ورداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان مستعداً للعمل مع رودريغيز، قال ترامب إنها أدت اليمين الدستورية كرئيسة، لكن مادورو هو من اختارها.

وقال الرئيس إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أجرى محادثة معها، وهي مستعدة بشكل أساسي للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف لاحقاً أن رودريجيز "أجرت محادثة طويلة مع ماركو، وقالت: 'سنفعل كل ما تحتاج إليه.. أعتقد أنها كانت كريمة للغاية، لكن ليس لديها خيار آخر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة