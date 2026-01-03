إيران تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا



وكالات

أدانت إيران، الحليف الرئيسي لفنزويلا، الهجوم العسكري الأمريكي على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته قناة برس تي في الإيرانية الرسمية.

وذكرت قناة برس تي في أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن الهجوم ينتهك سيادة فنزويلا وسلامة أراضيها وكذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة: "إن العدوان العسكري الأمريكي على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً صارخاً للسلام والأمن الإقليمي والدولي، وستكون عواقبه مؤثرة على النظام الدولي بأكمله".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أنه تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب خلال منشور على منصته تروث سوشيال، أن العملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً في منتجع مارالاغو.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس سماع أصوات انفجارات متتالية، ترافقت مع تصاعد أعمدة من الدخان في عدد من أحياء المدينة. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي حالة الطوارئ على مستوى البلاد، واعتبر ما جرى هجمات تهدف – بحسب وصفه – إلى تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على موارد فنزويلا النفطية والمعدنية.