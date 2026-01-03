وكالات

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن القصف الأمريكي على فنزويلا استهدف الميناء وثكنات عسكرية وقصر الشعب التشريعي ومطار كاراكاس الخاص، معلنا بدء تفعيل خطة الدفاع في المنطقة التي تحتوي على القصر الجمهوري في كاراكاس.

وأكد بيترو أن المنطقة الوسطى من العاصمة الفنزويلية تم استهدافها في القصف.

وفي الولايات المتحدة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تشن ضربات داخل فنزويلا.

كما ذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مصادر مطلعة تأكيد البيت الأبيض شن هجمات على فنزويلا.

وقال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أنه تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب خلال منشور على منصته تروث سوشيال، أن العملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً في منتجع مارالاغو.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس سماع أصوات انفجارات متتالية، ترافقت مع تصاعد أعمدة من الدخان في عدد من أحياء المدينة. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي حالة الطوارئ على مستوى البلاد، واعتبر ما جرى هجمات تهدف – بحسب وصفه – إلى تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على موارد فنزويلا النفطية والمعدنية.