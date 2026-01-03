فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان عسكري" (فيديو)

وكالات

أدانت حكومة فنزويلا ما وصفته بأنه "عدوان عسكري خطير للغاية" من جانب الولايات المتحدة ضد أجزاء متعددة من البلاد بعد الإبلاغ عن وقوع انفجارات في العاصمة كاراكاس ومواقع أخرى في وقت مبكر من صباح السبت.

وفي بيان لها، اتهمت الحكومة الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم على كاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن الرئيس نيكولاس مادورو قد وقّع على إعلان حالة الطوارئ وأمر بتنفيذ جميع خطط الدفاع الوطني "في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة".

كما دعت القوى الاجتماعية والسياسية في فنزويلا إلى التعبئة والدفاع عن البلاد.

وجاء في البيان: "إن شعب فنزويلا وقواته المسلحة الوطنية البوليفارية، في وحدة مثالية بين الشعب والجيش والشرطة، منتشرون لضمان السيادة والسلام".

وجاء في البيان أن فنزويلا ستقدم أيضاً شكاوى أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، مطالبة الولايات المتحدة بإدانة ذلك.