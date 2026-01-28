فرنسا تطالب النظام الإيراني بإطلاق سراح السجناء ووقف الإعدامات

وكالات

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن القمع الذي لا يطاق للثورة السلمية للشعب الإيراني لا يمكن أن يمر دون رد.

وأكد بارو، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن فرنسا بالتعاون مع شركائهم الأوروبيين ستفرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات في إيران وسيمنعون المسئولين من دخول الأراضي الأوروبية وستجمد أصولهم.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن باريس ستدعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي، النظام الإيراني بإطلاق سراح السجناء ووقف الإعدامات والسماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك.