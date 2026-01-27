إعلان

تاس: بوتين يستقبل الرئيس السوري غدا

كتب : مصراوي

04:58 م 27/01/2026

بوتين يستقبل الرئيس السوري أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع غدًا الأربعاء في موسكو.

وأضافت الوكالة: "ستعقد محادثات بين فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع غدًا الأربعاء".

وتابعت تاس: "من المقرر أن يجري رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".

وأوضحت الوكالة في بيانها: "من المخطط خلال اللقاء مناقشة حالة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط".

بوتين يستقبل الرئيس السوري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس السوري أحمد الشرع

