تاس: بوتين يستقبل الرئيس السوري غدا

قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع غدًا الأربعاء في موسكو.

وأضافت الوكالة: "ستعقد محادثات بين فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع غدًا الأربعاء".

وتابعت تاس: "من المقرر أن يجري رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".

وأوضحت الوكالة في بيانها: "من المخطط خلال اللقاء مناقشة حالة وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط".