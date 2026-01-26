الجزائر توجه دعوة عاجلة لمواطنيها بالخارج.. ماذا يحدث؟

(د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية في الجزائر اليوم الاثنين، أن المواطنين المتواجدين في الخارج في وضعية هشّة وغير قانونية والذين هم محل إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق بأفعال صغيرة لها صلة بالنظام العام أو وقائع أخرى، بإمكانهم تسوية أوضاعهم والتمكن من العودة لأرض الوطن في إطار منظم.

ودعت الوزارة في بيان لها، الأشخاص المعنيين إلى التواصل مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم قصد التقدم بطلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء شريطة عدم العود إلى ارتكاب الأفعال المتابعين بسببها.

وجددت وزارة الخارجية حرص الدولة على مرافقة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وحمايتهم والتكفل بانشغالاتهم، التزاماً بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجّه خلال ترؤسه مجلس الوزراء قبل أسبوعين، نداء، إلى " الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دُفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم"، يدعوهم فيه

إلى العودة إلى الجزائر مقابل تسوية أوضاعهم شريطة أن يلتزموا بعدم العود.