بعد مقتل 9 أشخاص.. إثيوبيا تعلن انتهاء تفشي وباء ماربورج

وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن إثيوبيا أعلنت انتهاء تفشي فيروس ماربورج بعد أن أودى بحياة تسعة أشخاص على الأقل.

وأعلنت الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي في 14 نوفمبر الماضي عن تفشي المرض شديد العدوى المشابه لفيروس الإيبولا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية عبر منصة إكس "أعلنت إثيوبيا رسميا انتهاء التفشي الأول بها على الإطلاق لفيروس ماربورج، بعد تعزيز المراقبة مع عدم وجود حالات إصابة جديدة مؤكدة".

وغالبا ما يسبب ماربورج صداعا شديدا ويؤدي إلى نزيف، وأسفرت حالات التفشي السابقة في أفريقيا عن معدلات وفيات تصل إلى 80 بالمئة أو أكثر من حالات الإصابة، وعادة ما يكون ذلك في غضون ثمانية إلى تسعة أيام من ظهور الأعراض.