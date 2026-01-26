إعلان

الجيش السوداني: سيطرنا على منطقة السلك بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد

كتب : مصراوي

01:53 م 26/01/2026

الجيش السوداني

وكالات
تمكنت القوات المسلحة السودانية من إحكام سيطرتها على موقع استراتيجي في إقليم النيل الأزرق، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت خلال الساعات الماضية، ضمن موجة التصعيد العسكري المستمرة في جنوب شرق السودان.

وبحسب إفادات عسكرية ومصادر ميدانية، نجحت وحدات من الجيش، مساء الأحد، في بسط نفوذها الكامل على منطقة السِلِّك التابعة لمحلية باو، والتي تقع على مسافة تقارب 150 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم.

وأوضحت المصادر أن القوات نفذت عمليات تمشيط وتأمين واسعة خلال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معارك شرسة تصدت خلالها لهجوم متزامن نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (جناح عبدالعزيز الحلو)، واستهدف منطقتي مَلْكَن والسِلِّك.

وأشارت المعلومات إلى أن القوات المهاجمة انسحبت لاحقًا باتجاه منطقتي أولو، التي تُعد المركز الرئيسي للحركة الشعبية، والفوج، في وقت تزامن فيه الانسحاب مع وصول تعزيزات وإمدادات لوجستية عبر الحدود السودانية الإثيوبية إلى عناصر الدعم السريع والحركة الشعبية المتمركزة في أقصى جنوب غرب الإقليم.

