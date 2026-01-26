إعلان

اليوم.. ترامب يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية

كتب : مصراوي

07:34 ص 26/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك، اليوم الاثنين، حسبما جاء في جدول عمل الرئيس اليومي الذي وزعه البيت الأبيض.

ووفقا للبيت الأبيض، فإنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع مع مينك الاثنين الساعة الواحدة ظهرا "السادسة مساء بتوقيت جرينيتش" في المكتب البيضاوي.

وسيعقد في ذات الوقت مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وأفاد البيت الأبيض، أن ترامب يخطط لعقد اجتماعين سياسيين اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا، دون تحديد المواضيع المطروحة للنقاش فيهما.

وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا، سيجري الرئيس الأمريكي مقابلة إذاعية مغلقة في المكتب البيضاوي.

ولم يكشف جدول العمل عن وسيلة الإعلام التي ستجري المقابلة مع ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي ترامب يعقد اجتماعا مع وزير القوات الجوية القوات الجوية الأمريكية

