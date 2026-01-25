تعمل الحكومة الإندونيسية على تركيز جهودها على مواجهة تداعيات الفيضانات وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، حيث لا يزال أكثر من 1600 شخص نازحين جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في جاكرتا.

وقال عبد المحاري، رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الأحد إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة منذ 22 يناير الجاري، أثرت على 20 قرية في ست مناطق، وفقا لوكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وأضاف أن ما لا يقل عن 585 عائلة، أو 1623 شخصا، أُجبروا على الإخلاء إلى مراكز إيواء مؤقتة.

ويتم استضافة النازحين في المساجد والقاعات المجتمعية والمدارس الابتدائية والمنشآت المكتبية.

وقال المسؤول الإندونيسي "يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في مواقع الإخلاء، بما في ذلك الوجبات الجاهزة، والمياه النظيفة والملابس وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الضروريات".

كانت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث قد أكدت استمرار بناء مساكن مؤقتة لضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في أقاليم آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة، مع اكتمال أو استمرار العمل في 9145 وحدة سكنية على الأقل.

وعلى وجه التحديد، حشدت الوكالة والوزارات والشركات الحكومية والمنظمات الاجتماعية التمويل لبناء ما مجموعه 393 وحدة سكنية مؤقتة في منطقة بيدي جايا بإقليم آتشيه، حيث تم الانتهاء من بناء العديد منها بالفعل.

وتعد الانهيارات الأرضية خطرا متكررا في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، ولا سيما في الأجزاء المكتظة بالسكان والجبلية من جزيرة جاوة، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وقد أدى هطول الأمطار لفترات طويلة وإزالة الغابات والتوسع السريع في المستوطنات على المنحدرات الشديدة إلى زيادة المخاطر في السنوات الأخيرة.