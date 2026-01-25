إعلان

هطول ثلوج سميكة.. الأرصاد الألمانية تحذر من وضع جوي خطير

كتب : مصراوي

06:51 م 25/01/2026 تعديل في 06:52 م

هطول ثلوج سميكة

(د ب أ)

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن أجزاءً من البلاد تواجه وضعاً جوياً خطيراً؛ حيث يُتوقع هطول ثلوج جديدة قد يصل سمكها إلى 25 سنتيمتراً مع تشكل الجليد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن تساقط الثلوج سيمتد من جبال الألب باتجاه الشمال في شريط عريض، ابتداءً من بعد ظهر اليوم وحتى غد الاثنين.

وصرح خبير الأرصاد الجوية ماركوس أوبل بأنه يجب توقع حدوث معوقات كبيرة في حركة المرور خلال ساعات الذروة الصباحية بسبب الطرق المغطاة بالثلوج. وأشار إلى احتمال وقوع مشاكل وتأخيرات سواء على الطرق البرية أو في خطوط السكك الحديدية.

وتفيد التوقعات بسقوط ثلوج يتراوح سمكها بين 5 و10 سنتيمترات، وقد يصل سمكها في بعض المناطق إلى 15 سنتيمتراً خلال 12 ساعة فقط. وترتفع التوقعات بشكل خاص في المنطقة الممتدة من شرق ولاية بادن-فورتمبرج وصولاً إلى غرب وشمال منطقة فرانكونيا، حيث يمكن أن يصل سمك الثلوج هناك إلى ما بين 15 و25 سنتيمتراً.

وفي الشرق، وتحديداً في المنطقة الممتدة من جبال "إرتس" عبر ولايتي براندنبورج وبرلين وصولاً إلى ولاية فوربومرن، طالبت الهيئة بتوخي الحذر من سقوط جليد خطير على الطرق وأرصفة المشاة ابتداءً من المساء.

وتتوقع الهيئة هطول أمطار متجمدة في ولاية سكسونيا، لكن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من ليلة الأحد/الاثنين.

وتتوقع الهيئة أيضا تساقط ثلوج خفيفة إلى متوسطة خلال فترة النهار غدا. وقال الخبير أوبل:"في الشمال قد تتساقط الثلوج بغزارة في بعض المناطق، ما سيبقي على الجليد الزلق في الطرق".

وأضاف: "في الشمال الشرقي سيتحول المطر المتجمد في البداية إلى جليد، ما قد يضيف عدة سنتيمترات من الثلوج الجديدة هناك أيضًا".

هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ثلوج في ألمانيا ولاية سكسونيا تساقط الثلوج

