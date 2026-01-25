إعلان

تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.. السفارة الفلسطينية تنظم يومًا ثقافيًا

كتب : محمد جعفر

01:17 م 25/01/2026 تعديل في 02:04 م

السفارة الفلسطينية بالقاهرة

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عن تنظيم يوم ثقافي غدًا الاثنين، داخل المركز الثقافي التابع لها، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويأتي هذا اليوم الثقافي لمناقشة أحدث الإصدارات الفلسطينية والنتاجات الإبداعية للشعراء والمثقفين والكتاب وأصحاب دور النشر، ولتسليط الضوء على روافد الثقافة والفكر الفلسطيني، وتعزيز حضور الحقيقة الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف وإسكات صوت الإبداع.

وأوضحت السفارة أن فعاليات اليوم تبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا باستضافة الناقد الدكتور محمد البوجي لتوقيع موسوعة "التجربة الأدبية في فلسطين"، يعقبها عرض لإصدارات دار أرفلون للأعمال الفلسطينية من خلال لقاء مع مؤسس الدار الشاعر رائد قديح، ثم لقاء ثقافي مع الكاتبة رولا غانم.

وتُختتم فعاليات اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بقراءات شعرية ونثرية "من وإلى غزة"، يشارك فيها الأدباء هبة الآغا، وهشام محمود، ومريم الخطيب، وفهد شهاب، ومنة بشير.

معرض القاهرة الدولي للكتاب السفارة الفلسطينية التجربة الأدبية في فلسطين

