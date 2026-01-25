إعلان

نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها

كتب : مصراوي

04:25 ص 25/01/2026

أمريكا وروسيا

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، إن العلاقات الروسية- الأمريكية، عادت إلى طبيعتها.

وأضاف ريابكوف: "روسيا والولايات المتحدة أعلنتا عودة العلاقات إلى طبيعتها، وعقد محادثات في موسكو وواشنطن بشأن القضايا الخلافية".

وأشار إلى أن الجولة السابقة من المحادثات على مستوى الخبراء، عقدت في واشنطن.

وأضاف: "لا يتم الترويج لهذه المحادثات بشكل واسع، حرصا على توفير السياق المناسب لها"، مؤكدا أنه سيتم إطلاع الجمهور على نتائجها بعد الانتهاء منها.

في نهاية ديسمبر الماضي، قال ريابكوف، إن موسكو وواشنطن عقدتا جولة أخرى من المشاورات حول نقاط التوتر المشتركة في علاقاتهما.

وأشار ريابكوف وقتها إلى أن التقدم المحرز في هذا الشأن كان ضئيلا، لكن الجهود المبذولة لمعالجة نقاط التوتر الرئيسية ستستمر، وفقا لسكاي نيوز.

