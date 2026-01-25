ترامب: إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في 10 ولايات، موضحًا أن السبب وراء قراره هو ضمان سلامة الجميع بسبب العاصفة الثلجية.

وكتب ترمب عبر حسابه على موقع Truth Social: "لقد وافقتُ للتو على إعلان حالة الطوارئ في ولايات تينيسي، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية".

وأضاف: "نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، وحكام الولايات، وفرق إدارة الطوارئ في الولايات لضمان سلامة الجميع".

كانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت قبل أيام، أن الثلج غطى العشب وأسطح المنازل في أجزاء من غرب فلوريدا، حيث اندفعت كمية كافية من الهواء البارد خلف جبهة باردة لتحويل زخات المطر الأخيرة إلى رقاقات ثلجية.

ولم يكن تساقط الثلوج في الجنوب حدثًا نادرًا، فقبل أقل من عام، وتحديدا في 21 يناير 2025، شهدت بعض المناطق نفسها في فلوريدا التي غطت المروج بالصقيع لفترة وجيزة، تساقطًا للثلوج بلغ سمكه 20 سنتيمترًا، في ما كان يُعد أكبر تساقط للثلوج في العديد من الأماكن منذ أواخر القرن التاسع عشر.

انتشرت صور الثلج بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساقطت بعض رقاقات الثلج على الشاطئ، وتراكمت الثلوج بين سعف النخيل.

لم يقتصر تساقط الثلوج النادر في الجنوب على فلوريدا فقط، بل شهدت مناطق جنوب شرق ألاباما وجنوب جورجيا أيضًا تساقطًا للثلوج، حيث احتفلت هذه المناطق بظاهرة شتوية رائعة ثانية في أقل من عام.

وغطت الثلوج الأرض في كولومبوس وماكون بولاية جورجيا، وحذَّر المسؤولون من احتمال تساقط كميات كافية تجعل السفر محفوفًا بالمخاطر في بعض الأماكن، وفقا للغد.