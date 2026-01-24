إعلان

بعد مطالبة ستارمر باعتذار.. ترامب يشيد بتضحيات القوات البريطانية

كتب : محمد جعفر

11:21 م 24/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجيش المملكة المتحدة بعدما حثه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الاعتذار عن التقليل من شأن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الحرب في أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ولم يقدم الرئيس اعتذارا كاملا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن القوات البريطانية "لا يعلى عليها" وأن "جنودها الرائعين والشجعان جدا سيكونون دوما مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وكتب ترامب: "في أفغانستان، لقي 457 عسكريا حتفهم، وتعرض كثيرون لإصابات خطرة، وكانوا من بين أعظم المحاربين، إنها رابطة أقوى من أن تكسر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني حلف شمال الأطلسي الحرب في أفغانستان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية
أخبار المحافظات

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية
عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام