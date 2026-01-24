مسؤول إيراني: سنعتبر أي هجوم أمريكي "إعلان حرب" وسنواجهه بكل قدراتنا

كتب- محمود الطوخي

قال مسؤول إيراني، السبت، إن طهران في حالة جاهزية كاملة، متوعدا باستخدام كافة القدرات الوطنية لمواجهة أي عدوان.

وشدد المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، على أن أي هجوم أمريكي سيُعتبر بمثابة "إعلان حرب" وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، محذرا من أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لإيران في حال اندلاع المواجهة.

وكشفت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، السبت، أن المرشد الإيراني علي خامنئي انتقل فعليا للاختباء في ملجأ خاص تحت الأرض في العاصمة طهران، يتميز بتصميمه المعقد وشبكة أنفاق متداخلة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها القناة، جاء الإجراء الاحترازي الاستثنائي بناء على تقييمات دقيقة لكبار القادة العسكريين والأمنيين، خلصت إلى تزايد ملحوظ في احتمالية شن واشنطن هجوما عسكريا مباشرا.

وفرض هذا الوضع الأمني الجديد ترتيبات إدارية طارئة داخل بيت المرشد؛ إذ يتولى حاليا نجله الثالث مسعود خامنئي، مسؤولية إدارة الشؤون المكتبية اليومية، بينما يقوم نجله الآخر مجتبى خامنئي، بدور حلقة الوصل للتنسيق مع المسؤولين الحكوميين.

وتتزامن هذه التحركات غير المعلنة، مع تكهنات متصاعدة بقرب تنفيذ هجوم أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية ورموزا بارزة في الداخل الإيراني.