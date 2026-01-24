مسؤول أمريكي: نرجح عقد لقاء محتمل بين زيلينسكي وبوتين في موسكو أو كييف

رجّح مسؤول أمريكي رفيع قرب عقد لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو أو كييف، مشيرا إلى أن الأطراف "ليست بعيدة" عن هذه الخطوة بالنظر للتقدم المحرز في المحادثات، رغم الحاجة لمزيد من النقاشات.

وكشفت وكالة "رويترز"، أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقدا اجتماعا مطولا استمر 4 ساعات مع بوتين في موسكو.

وأكد المسؤول الأمريكي الاتفاق على انطلاق جولة مباحثات ثلاثية أمريكية - أوكرانية - روسية جديدة تبدأ الأحد المقبل، واصفا ذلك بـ "المؤشر الجيد" لاستمرار المسار الدبلوماسي.

وفي أبو ظبي، اختتمت أوكرانيا وروسيا الجولة الثانية من المحادثات السبت دون التوصل لاتفاق حاسم، مع إبقاء الباب مفتوحا لاجتماعات مستقبلية.

وأوضح الرئيس زيلينسكي عبر منصة "إكس"، أن النقاش تركز على "معايير إنهاء الحرب"، مؤكدا عودة الوفود للعواصم للتشاور.

وفي سياق متصل، أكد الجانب الإماراتي حدوث تواصل مباشر نادر بين الطرفين لمعالجة عناصر خطة السلام الأمريكية.