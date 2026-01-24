مسؤول أمريكي: مبعوثا ترامب التقيا بوتين في موسكو لمدة 4 ساعات

كتب- محمود الطوخي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في اجتماع مطول استمر 4 ساعات.

وأكد المسؤول، أنه تم الاتفاق على عقد جولة مباحثات أمريكية - أوكرانية - روسية جديدة تبدأ الأحد المقبل، واصفا ذلك بـ "المؤشر الجيد" لاستمرار المسار الدبلوماسي.

واختتمت أوكرانيا وروسيا، يوم السبت، اليوم الثاني من المحادثات في أبو ظبي التي رعتها الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق حاسم، ولكن مع طرح فكرة عقد اجتماعات مستقبلية.

وجرت المفاوضات وسط ظروف ميدانية قاسية، حيث تسببت غارات جوية روسية ليلية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون أوكراني وسط برد شتوي قارس، وهو ما ألقى بظلاله على أجواء التفاوض.

وعقب الاجتماع، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" أن "التركيز الرئيسي للمناقشات كان المعايير المحتملة لإنهاء الحرب".

وأضاف أن جميع الأطراف اتفقت على العودة إلى عواصمها لتقديم تقارير حول جوانب التفاوض وتنسيق الخطوات اللاحقة مع القادة، مرجحا عقد اجتماعات أخرى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الحكومة الإماراتية حدوث تواصل مباشر بين أوكرانيا وروسيا لمعالجة "العناصر البارزة" في إطار السلام الذي وضعته واشنطن.

وسبق استئناف المحادثات قصف عنيف استهدف العاصمة كييف ومدينة خاركيف بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ، مما دفع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها لشن هجوم لاذع على الرئيس الروسي.

وكتب سيبيها، الذي لم يحضر المحادثات: "هذا الهجوم البربري يثبت مرة أخرى أن مكان بوتين ليس في مجلس سلام الرئيس ترامب، بل في قفص الاتهام أمام المحكمة الخاصة"، مضيفا عبارة دالة: "لم تصب صواريخه شعبنا فحسب، بل أصابت طاولة المفاوضات أيضا".