إعلان

"إهانة".. إيطاليا تستدعي سفيرها لدى سويسرا احتجاجًا على الإفراج عن متهم

كتب : مصراوي

06:44 م 24/01/2026

إيطاليا تستدعي سفيرها لدى سويسرا احتجاجًا على الإف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

انتقدت الحكومة الإيطالية الإفراج بكفالة عن مالك حانة في منتجع كران- مونتانا السويسري للتزلج شب بها حريق وأسفر عن وفاة 40 شخصا في حفل أقيم بمناسبة رأس السنة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميولني في منشور عبر منصة إكس اليوم السبت، إن القرار الصادر عن محكمة سويسرية برفع أمر الاحتجاز عن جاك مورتي هو "إهانة لذكرى الضحايا وأسرهم".

وقالت الحكومة إن ميلوني ووزير الخارجية أنتوني تاجاني استدعيا السفير الإيطالي لدى سويسرا لروما "لتحديد اتخاذ المزيد من الخطوات".

وتوفي ستة مراهقين إيطاليين في الحريق الذي وقع في حفل رأس السنة في حانة لو كونستيلاسيون. وتلقى العديد من الأشخاص العلاج من حروق خطيرة في ميلانو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة الإيطالية جورجا ميولني رئيسة الوزراء الإيطالية حانة لو كونستيلاسيون رأس السنة منتجع كران- مونتانا السويسري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأول هذا الموسم.. هدف عمر مرموش الأول في شباك ولفرهامبتون (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

الأول هذا الموسم.. هدف عمر مرموش الأول في شباك ولفرهامبتون (فيديو)
"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
اقتصاد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
زووم

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
أخبار مصر

رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام