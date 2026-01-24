إيطاليا تستدعي سفيرها لدى سويسرا احتجاجًا على الإف

وكالات

انتقدت الحكومة الإيطالية الإفراج بكفالة عن مالك حانة في منتجع كران- مونتانا السويسري للتزلج شب بها حريق وأسفر عن وفاة 40 شخصا في حفل أقيم بمناسبة رأس السنة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميولني في منشور عبر منصة إكس اليوم السبت، إن القرار الصادر عن محكمة سويسرية برفع أمر الاحتجاز عن جاك مورتي هو "إهانة لذكرى الضحايا وأسرهم".

وقالت الحكومة إن ميلوني ووزير الخارجية أنتوني تاجاني استدعيا السفير الإيطالي لدى سويسرا لروما "لتحديد اتخاذ المزيد من الخطوات".

وتوفي ستة مراهقين إيطاليين في الحريق الذي وقع في حفل رأس السنة في حانة لو كونستيلاسيون. وتلقى العديد من الأشخاص العلاج من حروق خطيرة في ميلانو.