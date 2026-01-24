إعلان

إلغاء نحو 9 آلاف رحلة مع اقتراب عاصفة شتوية كبرى عبر معظم أنحاء أمريكا

كتب : مصراوي

04:14 م 24/01/2026

عاصفة شتوية

دالاس (أمريكا)- (أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية إلغاء أكثر من 9 آلاف رحلة كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع، وذلك مع اقتراب عاصفة كبرى يُتوقع أن تُخلف دماراً عبر أجزاء واسعة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسية.

وتلقى نحو 140 مليون شخص تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند.

وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط كثيف للثلوج، ومن حدوث شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار، خاصة في المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتجمدة بكثافة، قد تماثل الأضرار التي تسببها الأعاصير.

وأفادت خدمة الطقس الوطنية في فورت وورث، بأن الجليد وموجة الصقيع التي ضربت شمال تكساس خلال الليل تحركت صباح اليوم السبت، نحو الجزء الأوسط من الولاية.

وقالت الوكالة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "سادت درجات حرارة منخفضة بشكل خطير، وكذلك الرياح الباردة في المنطقة وستظل قائمة حتى بعد غد الاثنين".

وأضافت أن درجات الحرارة المنخفضة ستكون في الغالب في خانة الآحاد (أقل من 10 درجات فهرنهايت) خلال الليالي القليلة المقبلة، مع درجات حرارة للرياح تصل إلى سالب 12 درجة فهرنهايت (سالب 24 درجة مئوية).

وأعلنت 18 ولاية، على الأقل، حالة الطوارئ بينها نيويورك وتكساس وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفرجينيا وماريلاند ولويزيانا وأركانساس وتينيسي وألاباما وميسيسيبي وميزوري.

ودق حكام أكثر من عشر ولايات ناقوس الخطر بشأن الطقس المضطرب المقبل، معلنين حالات الطوارئ، ودعوا السكان إلى البقاء في منازلهم.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن وزارة النقل بالولاية كانت تقوم بمعالجة الطرق مسبقاً، وحث السكان على "البقاء في المنازل، إذا أمكن".

وتأخرت، أو ألغيت، أكثر من 3300 رحلة اليوم السبت، وفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير. وألغيت قرابة 6000 رحلة ليوم غد الأحد.

