رئيس وزراء العراق يستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية

كتب : مصراوي

09:03 م 23/01/2026

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

(د ب أ)

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن قيادة بلاده لديها قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة.

واستقبل السوداني قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وبحث اللقاء الأوضاع في سوريا، ولاسيما الخاصة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وفق بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن السجون التي تضم عناصر تنظيم داعش "تتعرض الى تهديدات مستمره باقتحام هذه المراكز واطلاق سراح السجناء وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن العراق والمنطقة".

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل بين القيادات العراقية ا نية والعسكرية وقوات التحالف الدولي وتقسيم المهام بجداول زمنية وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة.

من جانبه أشاد الأدميرال كوبر بـ"دور العراق في التحالف الدولي، وقدم الشكر نيابة عن التحالف بالكامل وعن المجتمع الدولي من أجل استقباله محتجزي تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد الاستعداد لـ"تقديم الدعم اللوجستي والفني للعراق واستمرار التعاون بين بغداد والتحالف على أعلى وأرفع المستويات".

محمد شياع السوداني العراق القيادة الوسطى الأمريكية

