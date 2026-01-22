مصراوي

تخضع وزيرة العمل الأمريكية، لوري تشافيز-ديريمر، لتحقيق داخلي بعد شكوى مثيرة تزعم أنها "تستغل منصبها" من خلال إقامة "علاقة غير مناسبة" مع أحد المرؤوسين، وفقًا لمصادر ووثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.

تزعم الشكوى التي قُدمت في بداية يناير الجاري، إلى مكتب المفتش العام بوزارة العمل أن تشافيز-ديريمر، البالغة من العمر 57 عامًا، استقبلت الشخص المزعوم على الأقل ثلاث مرات في شقتها في واشنطن، ودخلت معه مرتين إلى غرفتها في الفنادق أثناء السفر حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

كما تتهم الشكوى، التي بدأت وزارة العمل التحقيق بشأنها، وزيرة العمل بشرب الكحول في مكتبها خلال ساعات العمل وارتكاب "احتيال سفر" عن طريق جعل رئيسة موظفيها ونائبها يختلقان رحلات رسمية إلى وجهات يمكن لتشافيز-ديريمر فيها قضاء وقت مع العائلة أو الأصدقاء على نفقة دافعي الضرائب.

من البرنامج الرسمي إلى نادي التعري

أبرز ما كشفه ملف التحقيق أيضًا وتم ذكره في الشكوى التي قدمت، هو زيارة الوزيرة تشافيز-ديريمر إلى ولاية أوريجون في أبريل 2025. تضمن برنامج الزيارة الرسمي، الذي بلغت كلفته الإجمالية 2,890 دولارًا، أنشطة مثل زيارة مركز شرائح إنتل واجتماع مع الحاكم، في حين ظهرت أدلة تشير إلى أن الوزيرة أخذت وفدها إلى نادي تعري يُدعى "أنجلز PDX" في بورتلاند.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة". وأضافت: "تُعد الوزيرة تشافيز-ديريمر إضافة قيمة لفريق الرئيس ترامب وستواصل تعزيز أجندة الرئيس 'أمريكا أولاً'".

المصادر تتهم الوزيرة أيضًا بأنها "رئيسة جحيمية"، حيث كانت تضغط على مساعديها لإنجاز مهام شخصية أو القيام بأعمال صغرى أثناء الدوام الرسمي، حسبما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

تخضع تشافيز-ديريمر، إلى جانب رئيسة الموظفين جيهون هان ونائب رئيسة الموظفين ريبيكا رايت — الذين تشير الشكوى إلى "تورطهم ومعرفتهم بهذه القضايا" — الآن للتحقيق من قبل مكتب المفتش العام بوزارة العمل، وفقًا للمصادر والوثائق.

وقال متحدث باسم وزارة العمل: "هذه الادعاءات التي لم يتم إثباتها كاذبة تمامًا. الوزيرة تشافيز-ديريمر التزمت بكافة قواعد الأخلاقيات وسياسات الوزارة ولا تزال منخرطة بالكامل في أداء مهام الوزارة نيابة عن هذه الإدارة التاريخية. الوزيرة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية، لمواجهة هذه الادعاءات المجهولة المصدر".

وأوضحت الشكوى أن لقاءين مزعومين بين الوزيرة وشريكها تمّ في سبتمبر، بعد أن أخبرت الأم لطفلين فريق حمايتها بعدم الحاجة لتوفير حماية. بينما وقع اللقاء الثالث في أكتوبر في شقتها بواشنطن، عندما انتظر الرجل حتى مغادرة عملاء الأمن قبل الوصول إليها.

كما تشير الشكوى إلى أن الوزيرة وشريكها المزعوم سافرا معًا إلى منتجع وكازينو ريد روكس في لاس فيغاس في أواخر أكتوبر للاحتفال بعيد ميلاد ابنة أختها الأربعين، بينما كانت الحكومة الفيدرالية مغلقة، وفقًا للصور والفيديوهات التي حصلت عليها الصحيفة.

تضيف الشكوى أن لقطات إضافية من الفندق تظهر تصرفات غير مهنية للوزيرة وشريكها على الأقل في رحلتين إلى لاس فيغاس عام 2025، ولم تطلع الصحيفة على تلك اللقطات مباشرة.

وتشير المصادر إلى أن الوزيرة وجهت رئيسة موظفيها بعدم التعرض لهذه الشائعات عند انتشارها داخل الوزارة. كما تضمنت الشكوى إشارات إلى شرب الوزيرة للكحول في مكتبها، بما في ذلك "مخزون" من الشمبانيا والبرميل وكالوها.

وفي عام 2025، أنفقت وزارة العمل مئات الآلاف من الدولارات على رحلات رسمية للوزيرة إلى 37 ولاية في أكثر من 50 رحلة، وفقًا للمصادر والجداول الرسمية للسفر، مع 10 زيارات على الأقل إلى نيفادا أو أماكن ترتبط شخصيًا بها، بما في ذلك ولاية أوريغون، وأريزونا، وميشيغان حيث تقيم ابنتها.

وقال زوج الوزيرة، الدكتور شون ديريمر: "لا صحة لأي من هذه الادعاءات، وأي شخص يعرف زوجتي يعلم ذلك".

خلال رحلاتها الرسمية، كانت الوزيرة تتحدث لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم تقوم بأنشطة شخصية وتتناول الكحول في الليل على نفقة الحكومة، حسبما ورد في الشكوى.

وخلال محاولة إعادة انتخابها لمجلس النواب في 2024، أنفقت تشافيز-ديريمر أكثر من 56 ألف دولار على فنادق فاخرة و4,345 دولار على خدمات الليموزين والسائقين، وهو أمر مسموح به بموجب القانون الفيدرالي ولا يشير إلى انتهاك قوانين الانتخابات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أنه تم وضع رئيسا موظفي وزيرة العمل، لورين تشافيز-ديريمر، في إجازة إدارية، في حين بدأت هيئة الرقابة التابعة لوزارة العمل تحقيقًا بشأن مزاعم سوء السلوك المهني المتعلقة بالوزيرة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.