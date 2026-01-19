إعلان

بسبب نوبل.. رسالة مثيرة من ترامب لرئيس وزراء النرويج: لست ملزمًا بالتفكير في السلام

كتب : مصراوي

02:05 م 19/01/2026 تعديل في 02:08 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

تم تعميم رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، على عدد من السفراء الأوروبيين في واشنطن، عبر موظفين في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب نص الرسالة، طلب ترامب إحالتها إلى قادة أوروبيين آخرين، وجاء فيها ربط مباشر بين عدم منحه جائزة نوبل للسلام وملف جرينلاند.

وقال ترامب في الرسالة إنه لم يُمنح جائزة نوبل للسلام رغم قوله، "إنه أوقف 8 حروب، معتبرًا أن ذلك يجعله غير ملزم بالتفكير في السلام وحده، مع التأكيد على أن السلام سيبقى في الصدارة، على حد تعبيره، لكنه أشار إلى أنه بات يفكر أيضًا فيما يراه مناسبًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرقت الرسالة إلى جرينلاند، حيث قال ترامب إن الدنمارك لا تستطيع حماية الجزيرة من روسيا أو الصين، متسائلًا عن حقها في ملكيتها، ومشيرًا إلى عدم وجود وثائق مكتوبة تثبت ذلك، ومقارنًا بين وصول قوارب دنماركية وأمريكية إلى الجزيرة قبل مئات السنين.

كما أشار إلى دعمه لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلًا إنه قدّم للحلف أكثر مما قدّمه أي شخص منذ تأسيسه، معتبرًا أن على الناتو أن يفعل شيئًا من أجل الولايات المتحدة، مضيفًا أن العالم لن يكون آمنًا ما لم تمتلك الولايات المتحدة السيطرة الكاملة والتامة على جرينلاند.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن القومي الأمريكي جائزة نوبل للسلام جرينلاند

