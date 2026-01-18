إسبانيا: مصرع 5 ركاب في خروج قطارين فائقي السرعة عن المسار قرب قرطبة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد غير معروف من الركاب، مساء الأحد، جراء خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما بالقرب من منطقة "أداموز" قرب قرطبة في جنوب إسبانيا، وفقا لما ذكرته قناة "RTVE" التلفزيونية الحكومية نقلا عن مصادر في الشرطة والحرس المدني.

وأعلنت شركة "أديف" المشغلة لشبكة السكك الحديدية، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل الحادث المركب؛ حيث خرج قطار "إيريو 6189" المتجه من مالقة إلى مدريد عن مساره في محطة "أداموز"، واصطدم بالسكك الحديدية المجاورة.

وأدى ذلك إلى خروج قطار آخر كان يسير على نفس المسار المتجه من مدريد إلى هويلفا عن مساره أيضا.

وأوضحت "أديف" أن الحادث وقع بعد حوالي 10 دقائق من مغادرة قطار "إيريو" مدينة مالقة متجها إلى مدريد في الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي.

لاحقا، أعلنت شركة "أديف" تعليق جميع خدمات السكك الحديدية بين مدريد والأندلس. وأكدت خدمات الطوارئ في الأندلس إيقاف حركة القطارات بالكامل، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها للموقع، بما في ذلك ما لا يقل عن 9 سيارات إسعاف ومركبات دعم الطوارئ.

يُذكر أن شركة "إيريو" هي مشغل خاص للسكك الحديدية تديرها شركة إيطالية، ولم يصدر عنها أي تعليق فوري على الحادث.

نشر سلفادور خيمينيز، وهو صحفي في قناة "RTVE" كان على متن القطار المتجه من قرطبة إلى مدريد، صورا أولية من الموقع تظهر العربة الخلفية للقطار وهي ملقاة على جانبها، بينما يجلس الركاب الذين تم إجلاؤهم على جانب العربة في حالة صدمة.