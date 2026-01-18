إعلان

أمريكا: وزارة العدل تحقق فيما إذا كان حاكم مينيسوتا وعمدة مينيابوليس عرقلا تنفيذ قوانين الهجرة

كتب : مصراوي

11:13 م 18/01/2026

وزارة العدل الأمريكية

(أ ب)

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كان حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي قد عرقلا تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال تصريحات علنية التي أدليا بها.

وأفادت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها أمس الأول الجمعة لوكالة أسوشيتد برس / أ ب / بأن التحقيق، الذي وصفه كل من والز وفراي بأنه أسلوب ترهيبي يهدف لتخويف المعارضة السياسية، ركز على احتمال أن يكونا قد انتهكا قانون تجريم التآمر.

ويأتي التحقيق في وقت تشن فيه السلطات حملة صارمة لمكافحة الهجرة في مينيابوليس وسانت بول استمرت لأسابيع، وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها عمليتها الأوسع لإنفاذ قوانين الهجرة مؤخرا، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2500 شخص.

وقال مكتب والز إنه لم يتلق أي إخطار بخصوص التحقيق.

ووصف فراي التحقيق بأنه محاولة لتخويفه بسبب "الدفاع عن مدينة مينيابوليس، وقوات إنفاذ القانون المحلية، وسكاننا في مواجهة الفوضى والخطر اللتان جلبتهما هذه الإدارة إلى شوارعنا".

وزارة العدل الأمريكية حاكم ولاية مينيسوتا قوانين الهجرة

