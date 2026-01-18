

وكالات

أعلنت وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، أن مسودة ميثاق "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيله، تنص على دفع الدول مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في المجلس.

وبحسب "بلومبرج" التي تقول إنها اطلعت على مسودة الميثاق، فإن ترامب سيكون رئيسا للمجلس وسيقرر من ستوجه الدعوات إليهم للانضمام.

ومن المفترض أن يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات، ولكن سيتطلب ذلك موافقة الرئيس.

وفي تفاصيل المسودة، يشار إلى أن كل دولة عضو في المجلس ستشغل مقعدها لفترة لا تتعدي 3 سنوات اعتبارا من دخول الميثاق حيز التنفيذ، وسيكون من الممكن تجديد العضوية بقرار من الرئيس.

ولن تكون هناك قيود زمنية على عضوية الدول التي ستساهم بما لا يقل عن مليار دولار في المجلس، في غضون السنة الأولى من عمله.

وقالت مصادر مطلعة لـ"بلومبرج"، إن الدعوات للعضوية قد وجهت إلى عدد من الدول الأوروبية.

وحسب مسودة الميثاق، فإن ترامب سيدير أموال المجلس شخصيا، الأمر الذي سيعتبره معظم الدول الأعضاء المحتملة غير مقبول، حسب المصادر.

وأضافت المصادر، أن عدة دول تعارض مسودة الميثاق بشدة، وتعمل على رفض جماعي للمقترحات الواردة فيها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن "مجلس السلام" سيضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفقا لروسيا اليوم.