إعلان

"لا تستهينوا بترامب".. واشنطن تهدد إيران على خلفية تقارير عن استهداف قواعد أمريكية

كتب : مصراوي

03:52 م 17/01/2026

الرئيس الأمريكي دونال ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

هددت الولايات المتحدة إيران بردٍّ قوي، عقب تقارير أفادت بأن طهران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية على موقعها باللغة الفارسية على إكس: "إن واشنطن تلقت معلومات تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية تُحضّر سيناريوهات محتملة لاستهداف المصالح العسكرية الأمريكية، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب".

وأضافوا أنه، وكما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، محذرين من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيقابل بردٍّ هائل وحاسم.

واختتم المسؤولون بالقول: "لقد أوضحنا موقفنا من قبل وسنكرره مجددًا: لا تستهينوا بالرئيس ترامب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واشنطن تهدد إيران تقارير عن استهداف طهران قواعد أمريكية الخارجية الأمريكية لا تستهينوا بالرئيس ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
مصراوى TV

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض
زووم

بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض
إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها
نصائح طبية

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
تبدأ من 24 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا