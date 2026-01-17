مصراوي

هددت الولايات المتحدة إيران بردٍّ قوي، عقب تقارير أفادت بأن طهران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية على موقعها باللغة الفارسية على إكس: "إن واشنطن تلقت معلومات تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية تُحضّر سيناريوهات محتملة لاستهداف المصالح العسكرية الأمريكية، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب".

وأضافوا أنه، وكما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، محذرين من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيقابل بردٍّ هائل وحاسم.

واختتم المسؤولون بالقول: "لقد أوضحنا موقفنا من قبل وسنكرره مجددًا: لا تستهينوا بالرئيس ترامب".