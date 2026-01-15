إعلان

أكسيوس: نتنياهو طلب من ترامب منح إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لأي رد إيراني

كتب-عبدالله محمود:

10:06 م 15/01/2026

نتنياهو

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، منح إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لاحتمال رد إيراني.

وبحسب المصدر الأمريكي، فإن ترامب لا يستبعد أي خيار بشأن إيران في الوقت الراهن أو مستقبلًا، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه الجزم بأن البيت الأبيض يتجه نحو خفض التصعيد، ومشددًا على أنه لا ينبغي لأحد تقييد خياراته.

وأشار مصدر إسرائيلي مقرب من نتنياهو في تصريحات لأكسيوس، إلى أن ما فهمته تل أبيب هو أن ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير في الملف الإيراني.

وأفاد أكسيوس بأن واشنطن وتل أبيب تجريان مشاورات بشأن خطط أمريكية محتملة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال المصدر الأمريكي إن رسالة إسرائيل لإدارة ترامب تمثلت في أنها ستتبع قيادة واشنطن ولن تضغط باتجاه توجيه ضربة لإيران، مؤكدًا أن نتنياهو لم يطلب من ترامب عدم ضرب إيران، لكنه أكد أنه لا يمارس ضغوطًا عليه للقيام بذلك.

وأكدت المصادر الأمريكية والإسرائيلية أن ترامب أرجا اتخاذ أي قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

ومن جانبه، أفاد موقع يسرائيل هيوم العبري بأن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل ليست مستعدة دفاعيًا للتعامل مع رد إيراني واسع.

ترامب إسرائيل نتنياهو الرئيس الأمريكي إيران

