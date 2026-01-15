إعلان

إسرائيل تصدر قرارا بمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

كتب : محمود الطوخي

03:54 م 15/01/2026

أشرف الأعور

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قرارا بمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، عقب استدعائه للتحقيق في مركز "المسكوبية" بالقدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال أمهلت الأعور 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي في إطار سياسة متواصلة تستهدف القيادات المقدسية وتقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في المدينة.

ويُعد هذا القرار تكرارا لإجراء مماثل، حيث سبق لسلطات الاحتلال أن أصدرت مطلع العام الماضي قرارا بمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لنفس المدة، في محاولة للحد من نشاطه في دعم صمود المواطنين ومتابعة قضاياهم.

الاحتلال الإسرائيلي منع وزير شؤون القدس الضفة الغربية أشرف الأعور

