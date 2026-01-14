إعلان

بعد تهديدات إيران.. مسؤولون أمريكيون: قادرون على حماية قواتنا في الشرق الأوسط

كتب : محمود الطوخي

05:55 م 14/01/2026

الجيشان الأمريكي

بدأ الجيش الأمريكي، الأربعاء، إجلاء بعض أفراده من قاعدة "العديد" الجوية في قطر كإجراء احترازي، تزامنا مع دراسة الرئيس دونالد ترامب إصدار أوامر بعمل عسكري في إيران، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على الدفاع عن قواتها في المنطقة باستخدام بطاريات "باتريوت" وأنظمة الدفاع الجوي للشركاء الإقليميين، رغم عملية النقل التي تأتي في ظل تصاعد التوترات.

وكان ترامب صرح أمس الثلاثاء، بأن "المساعدة في طريقها" للمتظاهرين الإيرانيين، ناصحا الأمريكيين الموجودين هناك بالمغادرة.

وتشير المصادر إلى أن ترامب يميل لإصدار أوامر بشن ضربات، في سيناريو قد يكرر "حرب الـ 12 يوما" في يونيو الماضي التي استهدفت مواقع نووية، وردت عليها طهران حينها بقصف "العديد" دون أضرار تذكر.

من جانبها، أشارت طهران اليوم الأربعاء إلى استعدادها لإجراء محاكمات سريعة وإعدام المتظاهرين، مهددة بضرب القواعد الأمريكية والممرات الملاحية وإسرائيل حال تعرضها لهجوم.

وأعلنت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران" اليوم أن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 2400 شخص، إضافة لمقتل 140 عنصر أمن واعتقال أكثر من 18 ألفا.

الجيش الأمريكي قاعدة العديد الجوية في قطر عمل عسكري في إيران تهديدات إيران لأمريكا

