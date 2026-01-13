هل اتخذ ترامب قرار بشأن الخيارات العسكرية الجديدة لضرب إيران؟



وكالات

قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عرضت عليه خيارات جديدة بشأن توجيه ضربات عسكرية لإيران.

ونقلت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هويتهم، أن ترامب عرضت عليه خيارات عسكرية، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن ترامب سيتلقى المزيد من الخيارات يوم الثلاثاء.

ووفقا لمسؤول أمريكي، تمتلك أمريكا العديد من القدرات والخيارات، وقد تكون الهجمات الإلكترونية من بينها.

كما أكد المسؤول، أن إدارة ترامب تؤيد قرار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بتوفير محطات ستارلينك في إيران.

أشارت شبكة سي بي إس نيوز، إلى أن سؤالا وجه لمسؤول أمريكي، الأحد، بشأن ما إذا كان إطلاق النار على المتظاهرين سيمثل الخط الأحمر بالنسبة للرئيس ترامب، والذي سيؤدي إلى تحرك أمريكي، امتنع عن تأكيد ذلك صراحة.

وأشارت الشبكة إلى أنه قال: "ترامب وحده من يستطيع تحديد الخط الأحمر".

كان موقع أكسيوس قد نقل في وقت سابق عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: إن إدارة ترامب تميل إلى توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، رغم أن الرئيس لا يزال يدرس مقترحات طهران للتفاوض، وفقا لسكاي نيوز.