إعلان

هل اتخذ ترامب قرار بشأن الخيارات العسكرية الجديدة لضرب إيران؟

كتب : مصراوي

04:01 ص 13/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عرضت عليه خيارات جديدة بشأن توجيه ضربات عسكرية لإيران.

ونقلت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هويتهم، أن ترامب عرضت عليه خيارات عسكرية، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن ترامب سيتلقى المزيد من الخيارات يوم الثلاثاء.

ووفقا لمسؤول أمريكي، تمتلك أمريكا العديد من القدرات والخيارات، وقد تكون الهجمات الإلكترونية من بينها.

كما أكد المسؤول، أن إدارة ترامب تؤيد قرار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بتوفير محطات ستارلينك في إيران.

أشارت شبكة سي بي إس نيوز، إلى أن سؤالا وجه لمسؤول أمريكي، الأحد، بشأن ما إذا كان إطلاق النار على المتظاهرين سيمثل الخط الأحمر بالنسبة للرئيس ترامب، والذي سيؤدي إلى تحرك أمريكي، امتنع عن تأكيد ذلك صراحة.

وأشارت الشبكة إلى أنه قال: "ترامب وحده من يستطيع تحديد الخط الأحمر".

كان موقع أكسيوس قد نقل في وقت سابق عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: إن إدارة ترامب تميل إلى توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، رغم أن الرئيس لا يزال يدرس مقترحات طهران للتفاوض، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب ضرب إيران خيارات عسكرية جديدة لضرب إيران خيارات جديدة لشن ضربات عسكرية في إيران فرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران أمريكا تحث رعاياها مغادرة إيران ضربة عسكرية لإيران الخيار العسكري ضد إيران خطة إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 شروط للقبول في MPA وDBA إدارة الأعمال والمحاسبة بتجارة عين شمس.. (رابط
جامعات ومعاهد

5 شروط للقبول في MPA وDBA إدارة الأعمال والمحاسبة بتجارة عين شمس.. (رابط
"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
10 صور لوصول بعثة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
رياضة عربية وعالمية

10 صور لوصول بعثة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

أطعمة تحد من زيادة الوزن- تناولها فورا
نصائح طبية

أطعمة تحد من زيادة الوزن- تناولها فورا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد