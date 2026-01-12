إعلان

إسرائيل: جاهزون لأي سيناريوهات مفاجئة في الساحة الإيرانية

كتب : مصراوي

10:58 م 12/01/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال على أهبة الاستعداد للدفاع وجاهزون لأي سيناريوهات مفاجئة في الساحة الإيرانية.

وأكد متحدث جيش الاحتلال في منشور له على منصة أكس اليوم الإثنين، أن الاحتجاجات في إيران شأن داخلي، لافتًا إلى أن تل أبيب تواصل إجراء تقييمات مستمرة للوضع.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "في الأيام الأخيرة تم ترويج اشاعات كثيرة نظرًا للوضع في إيران. مثلما أوضحنا في الماضي يبقى الجيش مستعدًا دفاعيًا وفي حالة جاهزية للتعامل مع سيناريوهات مفاجئة لو لزم الأمر الاحتجاجات هي شأن داخلي إيراني".

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران إسرائيل

