صحيفة إسرائيلية: زيادة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بنسبة 25٪ العام الماضي

كتب : مصراوي

10:53 م 12/01/2026

هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية

وكالات

ارتفع عدد الهجمات التي شنها مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 25٪ العام الماضي، حسبما أفاد تقرير لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية، الذي استشهد بأرقام من مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

وفي معرض رده على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي: "على مدى العام الماضي، كانت هناك زيادة في نطاق عنف المستوطنين وحدته".

وردًا على هذا الاتجاه، قال الجيش إن قواته وقوات الشرطة وشرطة الحدود وجهاز الأمن (الشين بيت) شكلوا فرقة عمل مشتركة لمنع أعمال العنف ضد الفلسطينيين وإيقافها والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم.

وبحسب تقرير هاأرتس ، تم تسجيل أكثر من 1700 هجوم للمستوطنين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وذكرت الصحيفة أنه في العام الماضي وحده، تسببت 845 حادثة في إصابة أكثر من 200 شخص ومقتل أربعة. وفي عام 2024، أُصيب 149 فلسطينياً وقُتل ستة في 675 هجومًا.

وأشار التقرير، مستندًا إلى تقييمات الجيش، إلى أن الزيادة لا تعود إلى ارتفاع الحوادث الفردية فقط، بل إلى تزايد مشاركة جماعات أكبر وأكثر تنظيما تتلقى دعمًا من السياسيين وناشطي اليمين المتطرف المعروفين.

يشار إلى أن الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضت مزيدا من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

هجمات المستوطنين الضفة الغربية

