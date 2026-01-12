إعلان

السعودية: منع كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات |ما القصة؟

كتب : محمد جعفر

09:13 م 12/01/2026

علم السعودية

أكدت وزارة التجارة السعودية على جميع المنشآت التجارية ضرورة الامتناع عن كتابة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على أي مواد قد تتعرض للامتهان أو الاستخدام غير اللائق، وفي مقدمتها الأكياس والأغلفة والعبوات الاستهلاكية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عبر منصة "إكس"، أن هذا التوجيه يأتي "حرصًا على تعظيم أسماء الله الحسنى وصونها"، مشددًا على منع استخدام تلك الأسماء على المواد التي ينتهي بها المطاف إلى الامتهان، مثل الأكياس والأغلفة التي تُستخدم لمرة واحدة.

وفي السياق ذاته، حث اتحاد الغرف التجارية جميع المنشآت التجارية على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة، والتي تقضي بمنع طباعة أو كتابة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على الأكياس والعبوات البلاستيكية والورقية، وذلك حماية لقدسية هذه الألفاظ.

وشددت التعليمات على ضرورة الإزالة الفورية لأي مطبوعات حالية تخالف التوجيهات، مع التحذير من الاستمرار في طباعة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة على المواد الاستهلاكية سريعة التلف، سواء في المتاجر أو المصانع.

كما نبه اتحاد الغرف التجارية إلى تعاميم سابقة صدرت عامي 1407هـ و1415هـ، تضمنت ما يُعرف بـ"المنع الوقائي" لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى امتهان النصوص الشرعية، داعيًا أصحاب الأعمال إلى مراجعة تصاميم عبواتهم بشكل عاجل، واعتماد بدائل تسويقية تتوافق مع الذوق العام والضوابط الشرعية.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى الفتاوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التي أقرت تحريم وضع أسماء الله وصفاته في أي موضع قد يعرضها للامتهان أو التدنيس.

السعودية منع كتابة أسماء الله الحسنى الأكياس والعبوات

