وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها أصدرت توجيهاتها لكل الجهات والمؤسسات الحكومية بالجهوزية لتسليم كافة المجالات إلى هيئة تكنوقراط مستقلة فلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، إنه "بناء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشكيل مجلس للسلام في قطاع غزة أصدرت الحركة توجيهاتها لكل الجهات والمؤسسات الحكومية بالجهوزية لتسليم كافة المجالات إلى هذه الهيئة"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأضاف قاسم، أن هذا قرار واضح ونهائي لدى الحركة، مشدداً على أن "هناك تعليمات بتسهيل عملية الاستلام لإنجاح عمل هذه الهيئة انحيازا للمصلحة الفلسطينية العليا وتنفيذًا للخطة التي أوقفت الحرب على غزة التي وقعت في شرم الشيخ.

وكانت الفصائل أعلنت خلال اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة في 24 أكتوبر الماضي، اتفاقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع من المستقلين والخبراء.

ودعت الفصائل إلى وضع استراتيجية متوافق عليها لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وضمان دورها القيادي في المرحلة المقبلة.