قالت وزيرة في الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة تعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، وذلك عقب ورود تقارير أفادت باحتمالية أن يتم إرسال قوات بريطانية إلى جرينلاند.

ومن جانبه، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رغبته في السيطرة على جرينلاند، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على تلك الأراضي الدنماركية شبه المستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، القول إن المناقشات بشأن تأمين أقصى الشمال ضد روسيا والصين تعد جزءا من "العمل المعتاد" لحلف شمال الأطلسي، وليست ردا على التهديد العسكري الأمريكي.

وذكرت صحيفة "صنداي تلجراف" أن قادة عسكريين بصدد وضع خطط لمهمة محتملة لحلف الناتو في جرينلاند، والتي قد تشمل نشر جنود وسفن حربية وطائرات بريطانية في الجزيرة.

وقال ترامب بشكل متكرر إنه يرغب في وضع الجزيرة، الحليف في حلف الناتو، تحت السيطرة الأمريكية، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية، وما وصفه بالوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة.

وأثارت تصريحاته المخاوف، نظرا لأنه لم يستبعد العمل العسكري أو الإكراه الاقتصادي.

ويبلغ عدد سكان جرينلاند، التي تغطيها في الغالب الثلوج، 57 ألف نسمة.