إعلان

بريطانيا: نعمل مع حلفائنا لتعزيز أمن القطب الشمالي بعد تصعيد ترامب بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

04:06 م 11/01/2026

بريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزيرة في الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة تعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، وذلك عقب ورود تقارير أفادت باحتمالية أن يتم إرسال قوات بريطانية إلى جرينلاند.

ومن جانبه، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رغبته في السيطرة على جرينلاند، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على تلك الأراضي الدنماركية شبه المستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، القول إن المناقشات بشأن تأمين أقصى الشمال ضد روسيا والصين تعد جزءا من "العمل المعتاد" لحلف شمال الأطلسي، وليست ردا على التهديد العسكري الأمريكي.

وذكرت صحيفة "صنداي تلجراف" أن قادة عسكريين بصدد وضع خطط لمهمة محتملة لحلف الناتو في جرينلاند، والتي قد تشمل نشر جنود وسفن حربية وطائرات بريطانية في الجزيرة.

وقال ترامب بشكل متكرر إنه يرغب في وضع الجزيرة، الحليف في حلف الناتو، تحت السيطرة الأمريكية، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية، وما وصفه بالوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة.

وأثارت تصريحاته المخاوف، نظرا لأنه لم يستبعد العمل العسكري أو الإكراه الاقتصادي.

ويبلغ عدد سكان جرينلاند، التي تغطيها في الغالب الثلوج، 57 ألف نسمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا أمن القطب الشمالي ترامب جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم
أخبار

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
أخبار السيارات

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
زووم

نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران