الحرس الثوري الإيراني يعلن القبض على جاسوس أجنبي

طهران - (د ب أ)

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أنها ألقت القبض على جاسوس أجنبي الجنسية أرسله جهاز المخابرات الإسرائيلي إلى إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء اليوم الأحد، عن منظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية قولها في بيان لها، إنها ألقت القبض على "جاسوس أجنبي الجنسية أرسله جهاز مخابرات العدو الصهيوني.. إلى داخل البلاد لجمع المعلومات وتقييم الوضع للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عملائهم".

وأشار البيان الذي صدر أمس السبت، إلى أن الجاسوس تم إرساله إلى داخل البلاد "عبر خطة مسبقة وتحت ستار مناسب، وقد تم القبض عليه من قبل استخبارات حرس الثورة الإسلامية أثناء قيامه بجمع المعلومات وتقييم الوضع للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عملائهم.. وبعد تفتيش مقتنياته ومحل اختفائه تم العثور على وثائق دامغة تثبت عمالته".

وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية في هذا الشأن لاحقا.