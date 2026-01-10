إعلان

"هذه فرصتك الأخيرة".. آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد على هواتفهم

كتب : مصراوي

04:37 م 10/01/2026

آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد على هواتفهم

مصراوي

بعد أيام قليلة من الاختراقات الإيرانية لأجهزة عدد من الشخصيات العامة الإسرائيلية، تلقى آلاف الإسرائيليين رسالة جاء فيها: "هذه فرصتك الأخيرة لإنقاذ نفسك"، مرفقة برقم هوية المستلم، وفق ما نشرته القناة الـ12 العبرية.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، ليس فقط في القطاعين الأمني والسياسي، بل أيضًا في مجال الأمن السيبراني. وبعد سلسلة اختراقات لأجهزة أو صفحات تيليجرام لشخصيات بارزة في إسرائيل مثل نفتالي بينت، أييلت شاكيد، وتزحي برويرمان، استمر وصول رسائل SMS عديدة تهدف إلى تجنيد المواطنين أو التأثير عليهم.

وفي الشهر الماضي، تلقى آلاف الإسرائيليين رسالة مماثلة، والآن تكرر الأمر مرة أخرى، لكن هذه المرة تضمنت أرقام هويات، ما يشير إلى مستوى أعلى من جمع المعلومات الاستخباراتية. وجاء في الرسالة بالإنجليزية: "هذه فرصتك الأخيرة لإنقاذ نفسك وعائلتك. سفارتنا مفتوحة لك. نحن نعرفك. يمكنك العثور على بياناتك على الرابط" (ويحتوي الرابط على رقم هوية المستلم)، حسبما أعلنت القناة العبرية.

رسالة

وعلق جهاز الأمن السيبراني الإسرائيلي على هذه الرسائل قائلاً للقناة الـ12: "هناك تقارير من مواطنين تلقوا مؤخرًا رسائل SMS تهديدية تتضمن رابطًا لموقع خارجي. تم توزيع عدة آلاف من الرسائل، وفي هذه المرحلة تم إيقاف استمرار التوزيع. وفقًا للتقارير، الرابط يؤدي إلى صفحة تعرض معلومات شخصية وروابط بين جهات مختلفة، بهدف خلق شعور بالتهديد. وأشير في التقارير إلى ظهور أسماء وأرقام هوية".

وأضاف الجهاز: رغم عدم وجود دليل على أن الأمر محاولة إيرانية، من المتوقع أن يكون الإيرانيون وراء هذه المحاولة أيضًا، مشيرًا إلى أن "هذه محاولة تخويف وهندسة اجتماعية تهدف إلى إحداث ضغط نفسي وزيادة المصداقية من خلال عرض بيانات شخصية. مجرد تلقي الرسالة (دون الضغط على الرابط) لا يضر بالجهاز".

