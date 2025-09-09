بدء محاكمة شخص متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب أثناء الحملة الانتخابية

واشنطن- (د ب أ)

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة رجل تم إلقاء القبض عليه العام الماضي لاتهامه بالتخطيط للهجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا خلال حملة الانتخابات الرئاسية، باختيار هيئة المحلفين.

وقدم المشتبه به نفسه لهيئة المحلفين المحتملة أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة ايه بي سي نيوز. وقال " أنا آسف لوجودكم هنا. أنا آسف لذلك".

وذكرت شبكة " ايه بي سي نيوز" أن اعتذار المشتبه به يعود إلى احتمال بقاء أفراد الهيئة الأسابيع الثلاثة المقبلة معه في المحكمة، وليس للجرائم المتهم بارتكابها.

وقبل نحو عام، نفى المشتبه به أمام المحكمة ارتكابه أي جريمة. وتعد قضيته غير اعتيادية نظرا لأنه يمثل نفسه في المحكمة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتبه به في أواخر الخمسينات من عمره.

وكان جهاز الخدمة السرية أطلق النيران في 15 سبتمبر 2024 على رجل مسلح، يختبئ في بين الشجيرات في ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش.

ولم يطلق الرجل أي طلقات نارية، ولكنه لاذ بالفرار، وتم إلقاء القبض عليه بعد فترة قصيرة وتوجيه اتهامات له.