إعلان

مسيرة تستهدف السفينة الاسبانية التابعة لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد بتونس

02:16 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

أسطول الصمود العالمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

استهدفت طائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، السفينة الاسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى احتراق جزء منها، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن أسطول الصمود العالمي يضم ناشطين ونوابا أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، والنائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاجوا، والناشطة السويدية جريتا تونبرج.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

ويضم مئات الناشطين من 44 دولة على متن عشرات السفن المحمّلة بالإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسطول الصمود العالمي مسيرة تستهدف السفينة الاسبانية السفينة الاسبانية التابعة لأسطول الصمود ميناء سيدي بوسعيد بتونس ميناء سيدي بوسعيد تونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم