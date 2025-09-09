

وكالات

استهدفت طائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، السفينة الاسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى احتراق جزء منها، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن أسطول الصمود العالمي يضم ناشطين ونوابا أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، والنائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاجوا، والناشطة السويدية جريتا تونبرج.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

ويضم مئات الناشطين من 44 دولة على متن عشرات السفن المحمّلة بالإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية.