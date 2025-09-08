نتنياهو يهدد سكان غزة ويؤكد: دمرنا 50 برجا في يومين

وكالات

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدمير 50 برجا خلال يومين فقط من بداية عملية "جدعون 2" التي يقودها جيش إسرائيل داخل قطاع غزة، مهددًا بأن هذه مجرد بداية العملية التي تسعى لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

ووجه نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، رسالة لسكان غزة، قائلا "أقول لسكان غزة استمعوا إلى جيدا لقد حذرتم اخرجوا من هناك".

وقال نتنياهو إن "القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس منفذي عملية القدس لا تكفي كما أن ملاحقة مؤيديهما ومساعديهما لا تكفي أيضا".

وأكد نتنياهو، أن قوات الاحتلال تنظم صفوفها في هذه الوقت، وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل مناورة برية جديدة.

وزعم نتنياهو، أنه دمر جميع البنى التحتية لحركة حماس عبر تدمير العديد من المباني داخل قطاع غزة، مضيفًا "وعدت قبل أيام قليلة بأننا سنسقط أبراج حماس في غزة وهذا بالضبط ما نقوم به".