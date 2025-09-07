البث العبرية: إسرائيل منحت ضوءً أخضر للمقترح الأمريكي لصفقة الأسرى

وكالات

أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأن إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأمريكي بشأن اتفاق الأسرى.

وأكد مصدر، على أن المبادئ الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في غزة تتوافق مع مطالب إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني جانتس، الأحد، إن رد إسرائيل على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصفقة يجب أن يكون بنعم واضحة ويجب عدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة.

وطالب جانتس، أحزاب المعارضة الإسرائيلية بالإعلان عن توفير كل دعم سياسي لمقترح ترامب بما في ذلك الانضمام للحكومة لوقت محدود.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الرئيس الأمريكي نقل لحماس مؤخرا مقترحا لصفقة شاملة تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول، موضحة أن المقترح يتضمن إلغاء عملية عربات جدعون 2 والشروع بتفاوض لإنهاء الحرب بإدارته مباشرة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحماس بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدين أن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح كل الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن مقترح ترامب سيؤدي إلى إطلاق سراح كل الأسرى ويسمح للجنود بالعودة إلى ديارهم، كما يمهد الطريق لأمن إسرائيل وينهي حربا أبدية استمرت قرابة عامين.