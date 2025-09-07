إعلان

مسؤول إسرائيلي: سقوط مسيرة دون تحذير مسبق "أمر مقلق"

04:17 م الأحد 07 سبتمبر 2025

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن رئيس بلدية إيلات، بأن سقوط مسيرة بشكل مباشر من دون تحذير مسبق "أمر يثير القلق".

وقال رئيس البلدية، إن "الحوثيون لم ينسوا إيلات رغم عمليات الجيش في عمق أرضهم"، مشيرًا إلى أن ميناء المدينة معطل و"الحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدًا لنا".

وتابع رئيس بلدية إيلات: "دولة ذات سيادة لا يمكن أن تسمح بإغلاق مجالها البحري"، وفق قوله.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون.

وجاء ذلك عقب تأكيد مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الاشتباه بسقوط مسيرة قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل دون الإبلاغ عن إصابات.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن السلطات دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم سلاح الجو أن المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون مغلق أمام حركة الطائرات.

إسرائيل الحوثيون المطارات الإسرائيلية
